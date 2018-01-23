Омский аэропорт купит кроссовер Hyundai Tucson за 1,6 млн рублей

Сегодня, 12:00

ОАО «Омский аэропорт» разместил заказ на сайте госзакупок, за который готовы заплатить максимум 1,63 млн рублей. Сотрудникам аэропорта необходим серебристый кроссовер Hyundai Tucson.

К заказу прикреплено техническое задание для автомобиля. ОАО «Омский аэропорт» приобретет кроссовер Hyundai Tucson с тонированными задними боковыми стеклами и серебристым кузовом. В списке оснащения авто должна числиться система подогрева переднего ряда сидений, а также запасное колесо и набор зимних шин.

Согласно заказу на сайте госзакупок, новый кроссовер Hyundai Tucson должен предоставить официальный дилер в течение 20 дней после подписания договора. ОАО «Омский аэропорт» готов заплатить не более 1,63 млн рублей за заказ. Стоит отметить, что в Омске только две компании имеют статус официального представителя «Феникс-Авто» и «Евразия плюс».