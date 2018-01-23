VistaNews.ru


Омский аэропорт купит кроссовер Hyundai Tucson за 1,6 млн рублей

Сегодня, 12:00

ОАО «Омский аэропорт» разместил заказ на сайте госзакупок, за который готовы заплатить максимум 1,63 млн рублей. Сотрудникам аэропорта необходим серебристый кроссовер Hyundai Tucson.

К заказу прикреплено техническое задание для автомобиля. ОАО «Омский аэропорт» приобретет кроссовер Hyundai Tucson с тонированными задними боковыми стеклами и серебристым кузовом. В списке оснащения авто должна числиться система подогрева переднего ряда сидений, а также запасное колесо и набор зимних шин.

Согласно заказу на сайте госзакупок, новый кроссовер Hyundai Tucson должен предоставить официальный дилер в течение 20 дней после подписания договора. ОАО «Омский аэропорт» готов заплатить не более 1,63 млн рублей за заказ. Стоит отметить, что в Омске только две компании имеют статус официального представителя «Феникс-Авто» и «Евразия плюс».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.