Nissan не планирует отказываться от линейки Z

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Поклонники японских спорткаров с нетерпением ждут дебюта новой модели линейки Nissan Z, но в конце 2017 года в СМИ появились слухи о том, что компания планирует отказаться от суббренда Z. К счастью, официальные представители компании опровергли такие данные и заявили, что новая модель Nissan Z уже находится в разработке.

Майкл Банс, вице-президент Nissan по планированию продуктов, во время общения с журналистами автомобильного портала Autoguide заявил, что товарное название Nissan Z будет существовать ещё как минимум несколько лет. Топ-менеджер отметил, что Nissan не планирует отказываться от Nissan Z, ведь это именно то, над чем бренд работает сейчас.

К сожалению, господин Банс не поделился информация о том, над каким именно автомобилем работают инженеры и дизайнеры Nissan. Некоторые эксперты опасаются, что линейку Nissan Z могут превратить в кроссоверы, как это случилось с Mitsubishi Eclipse. Отметим. Что в 2017 году в США реализовалось всего 4 614 спорткаров Nissan 370Z, в то время как тираж Ford Mustang за тот же период времени составил 82 000 единиц.

Напомним, что ранее компания Nissan пообещала не акцентировать внимание исключительно на внедорожниках и кроссоверах, поэтому есть надежда на то, что Nissan Z будет возрожден в формате привычного спортивного купе.