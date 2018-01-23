В Татарстане тестируют систему измерения скорости "Робот"

Сегодня, 11:00

В Татарстане начались испытания систем измерения скорости на автомобильных магистралях. Новые комплексы получили название «Робот» и прежде всего начнут тестироваться на потенциально опасных дорожных участках региона.

Аппараты данного радарного комплекса инженеры внедрили в отечественную модель LADA Largus. В настоящее время эти машины замечены на обочинах автотрасс. Немецкие системы смогут измерить скорость при движении и на расстоянии. Кроме того, с помощью указанного комплекса можно отслеживать водителей, выехавших на встречную полосу.

В течение определенного временного отрезка эффективность использования нового комплекса оценят по показателям уровня аварийности на участках дороги, контролируемых системой. Это новшество автомобилисты встретили с неодобрением. Их опасения заключаются в том, что ксеноновая вспышка ослепит встречную линию при передвижении в ночное время.