Bugatti начнут создавать тормозные суппорты с помощью 3D-принтера

Вчера, 21:33

Французская компания Bugatti станет первым ведущим мировым автопроизводителем, использующим 3D-принтер для разработки тормозных суппортов. Об этом сообщили в пресс-центре французского премиального бренда.

Титановые суппорты тормозов инженеры создают, задействуя особые лазеры мощностью 400 ватт. Металлический порошок нагревают до 700 градусов и выкладывается 2213 слоями, а сама процедура занимает у конструкторов 45 часов. Длина каждого автокомпонента достигает 47 см, масса равна 2,9 кг, что на 2 кг меньше его алюминиевого аналога. Интересен тот факт, что титан прочнее алюминия и может выдержать давление 125 кг/мм.

Представители бренда подчеркнули, что технологии разработки таких компонентов взяты из авиастроительной и автоспортивной индустрии. В настоящее время Bugatti выпускает только один гиперкар Chiron. Под капот авто получила 1500-сильный мотор с четырьмя турбокомпрессорами. До первой «сотни» «француз» берет разгон за 2,5 секунды при предельной скорости в 450 км/ч.