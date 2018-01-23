СП Ford Sollers увеличило экспорт на 21%

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Совместное предприятие Ford Sollers в минувшем году поставило за рубеж более тысячи автомобилей. Положительная динамика экспорта компании в сравнении с показателем 2016 года составила 21%. Об этом проинформировал пресс-центр СП Ford Sollers.

Ford Focus стал самой экспортируемой моделью СП Ford Sollers в 2017 году. Она отправилась за рубеж в количестве 350 экземпляров. Кроме того, было экспортировано 233 единицы модели Ford Transit, 133 экземпляра Ford EcoSport и 118 Ford Kuga.

Поставки продукции СП Ford Sollers осуществляются в Беларусь, Армению и Казахстан. При этом совместное предприятие намерено увеличивать экспорт, для чего прибегнет к продажам автомобилей на европейских ранках.

Минувшей осенью, в сотрудничестве с российскими поставщиками, СП Ford Sollers начало поставлять комплектующие в Румынию. Здесь эти компоненты отправляются на конвейер по выпуску обновленного Ford EcoSport.

Жители России за минувший год остановили свой выбор на 50,4 тысячи новых легковых и легких коммерческих машин марки Ford. Продажи автомобилей американского бренда в РФ выросли на 18% в сравнении с показателем 2016 года.