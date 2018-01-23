Массовое производство электрических хэтчбэков Volkswagen ID начнется осенью 2019 года

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В пресс-центре немецкого машиностроительного концерна Volkswagen проинформировали, что массовое производство электрохэтчбэка Volkswagen ID начнут в ноябре 2019 года. Новинку создадут на базе концепта, премьера которого прошла на мотор-шоу в Париже в 2016 году.

Британский специализированный портал Autocar обнародовал информацию о серийной сборке полностью электрических хэтчбэков Volkswagen ID, датируемой в ноябре 2019 году. Сообщается, что на европейском авторынке новинку ожидают в 2020 году и получит более приемлемую цену.

Существует вероятность, что новинку снабдят 168-сильным электродвигателем, а дальность хода при одном заряде будет варьироваться от 400 до 600 км. Интересен тот факт, что доступный сегодня для приобретения хэтчбэк Volkswagen e-Golf получил запас хода только в 300 км.

Внешнее оформление новинок получит много похожих черт с прототипом Volkswagen ID. Новинка станет одним из электрокаров неметкого бренда, среди которых стоит выделить кроссовер, минивэн, мікроавтобус и небольшой фургон.