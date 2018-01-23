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В Сибири из льда построили Mercedes-Benz G-Class

Сегодня, 02:00

Знаменитые автоблогеры из Новосибирска на архитектуре «УАЗ» создали ледяной внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Он засветился на ролике, обнародованном на популярном видеохостинге YouTube.

Ледяной премиальный внедорожник построили на базе рамы и рабочего двигателя, позаимствованных от «УАЗ». Как сообщают создатели, автомобиль должен быть на ходу, потому для упрочнения конструкции необходимо было сварить корпус. Скульптор Максим Пахомов и его помощники трудились над обшивкой ледяного Mercedes-Benz G-Class на протяжении 12 дней. Чтобы выполнить творение близко к оригиналу, к месту создания нового творения подогнали реальный Gelendwagen. Специалисты выложили из ледяных глыб очертания авто и воспроизвели в точности его внешность.

Ледяной внедорожник получил даже подсветку. Его показывали на нескольких частях города. Авторы хотят привезти авто в ледяной городок и проехаться на нем хотя бы 50 метров.


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