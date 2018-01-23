Сегодня, 01:00

Банк России предупреждает о мошенниках в сфере ОСАГО. По данным регулятора, особую бдительность нужно проявить жителям Воронежа.

Регулятор проинформировал, что мошенники продают поддельные полисы ОСАГО через сайты, практически полностью копирующие порталы настоящих страховщиков. На таких ресурсах заполнение анкеты и оплата ОСАГО выглядит также, как на оригинальных сайтах.

Статистические данные указывают на то, что жителями России ежедневно приобретается в среднем 20 тысяч полисов ОСАГО. Недавно страховщики сообщали, что ноябрь минувшего года стал для них успешнейшим месяцем, так как они продали в интернете более миллиона полисов.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) напомнили, что, если гражданин оказался жертвой мошенников, ему следует сообщить об этом в полицию. В случае, если человек этого не сделает, и будет осознанно пользоваться поддельным полисом, его ждет уголовная ответственность, однако только тогда, когда будет доказано, что он действительно знал о поддельности своей страховки.

Страховщики также отметили, что подлинный полис от поддельного сложно отличить даже специалисту. Для инспектора ГИБДД, проверяющего документы, поддельность ОСАГО может оказаться незаметной. Поэтому эксперты напоминают, что существует база РСА на странице autoins.ru/ru/osago/polis. На ней необходимо ввести в специальные поля серию и номер документа.