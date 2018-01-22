Toyota Land Cruiser Prado получил новую «бюджетную» комплектацию

Вчера, 19:36

Британское представительство японской компании Toyota расширило список комплектаций внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, который теперь доступен в более дешевом исполнении Utility. Новинка лишилась мультимедийной системы и легкосплавных дисков, оказавшись на 20% дешевле прежней модели начального уровня.

Согласно данным зарубежных СМИ, на автомобильном рынке Великобритании стартовал приём предварительных заказов на новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в исполнении Utility. Отмечается, что трёхдверная версия модели обойдётся местным клиентам в 32 795 фунтов стерлингов (примерно 2 580 000 рублей), а за модель с пятью дверями придётся выложить уже 34 095 фунтов (примерно 2 680 000 рублей).

Новый Toyota Land Cruiser Prado начального уровня поставлен на скромные металлические колёса, а информационно-развлекательный центр заменен на аудиосистему с Bluetooth и шестью динамиками. В список оснащения также входят рейлинги на крыше, круиз-контроль, а также кондиционер.

Под капотом Toyota Land Cruiser Prado Utility скрывается 2,8-литровый дизельный мотор отдачей в 177 лошадиных сил. Напомним, что сегодня в России самый доступный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado стоит как минимум 2 249 000 рублей, но в Великобритании модель имеет более широкое оснащение и большую цену.