Первый Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения продали почти за 1 млн долларов

Вчера, 23:00

В эти выходные состоялся аукцион Barrett-Jackson, на котором удалось собрать порядка 96 000 000 долларов. Первый экземпляр обновленного Chevrolet Corvette ZR1 продали за 925 000 долларов, что в семь раз дороже базовой цены.

Базовая стоимость нового поколения Chevrolet Corvette ZR1 составляет 120 000 долларов, однако аукционному дому Barrett-Jackson удалось реализовать модель почти за 1 млн долларов. Новинка впервые была представлена в ноябре прошлого года во время автошоу в Дубае.

Суперкар оснащают 6,2-литровым бензиновым двигателем V8, который генерирует до 765 л. с. В паре с мотор работает «механика» на семь скоростей или «автомат» на восемь. Особенностью нового поколения Chevrolet Corvette ZR1 стали крылья, которые закрепили на элементы шасси, что позволило упрочнить конструкцию.

На торгах также продажи первый Mustang Bullit, посвященный 50-летию фильма, за 300 000 долларов. В эти выходные аукционный дом Barrett-Jackson собрал порядка 96 000 000 долларов. Деньги направят в фонд имени Стивена Силлера. Фонд занимается строительством реабилитационного центра для работников спасательных служб США.