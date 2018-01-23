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В Москве растет спрос на новые автомобили, на что указывают статистические данные, озвученные в столичном управлении Госавтоинспекции. Сообщается, что в 2017 году москвичи зарегистрировали 212 тысяч транспортных средств, что на 2,1% больше в годовом сравнении.

Тенденция роста спрос на новые автомобили в Москве наблюдается два года подряд. По словам экспертов, продажи транспорта в столице стимулируются совершенствующимся автокредитованием. Также одним из ключевых факторов, влияющих на рост продаж новых автомобилей в Москве влияет рост зарплат жителей российского мегаполиса.

Специалисты также обращают внимание на то, что за предыдущие два года самые лучшие продажи новых автомобилей в Москве зафиксированы в декабре минувшего года. За этот месяц москвичи приобрели 24 тысячи машин. Это означает, что в день в столице продавалось в среднем по 772 транспортных средства.