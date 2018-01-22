Четверть российского авторынка приходится на корейские марки

Сегодня, 15:31

В соответствии с информацией, обнародованной штатными сотрудниками аналитического портала «АВТОСТАТ», около четверти российского авторынка пришлось на корейские автобренды. Этот показатель достиг 24,4%.

Южнокорейские марки в списке потеснили отечественные марки, на долю которых пришлось 21,6%. ТОП-3 наиболее востребованных брендов закрывают японские марки с результатом в 19,1%. Четвертое место досталось немецким маркам (12,1%), а топ-5 замыкают французские авто (9,6%).

В первую десятку автомобилей самих продаваемых автомобильных брендов России за 2017 год попали американские (5,1%), чешские (4,3%), китайские (1,7%), узбекские (1,0%) и британские (0,6%) автомобилестроительные бренды. Ранее специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) опубликовали информацию о продаж авто в РФ на протяжении всего 2017 года. Судя по отчету, отечественный рынок продолжает свое восстановление.