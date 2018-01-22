Доля иномарок российской сборки на авторынке РФ достигла 60% в 2017 году

Вчера, 22:00

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование авторынка России 2017 года. В результате доля иномарок российской сборки на рынке РФ достигла 60%.

Специалисты отмечают, что в прошлом году предпочтение подобным автомобилям отдало только 58,1% россиян, тогда как пять лет назад он вырос до 44%. Стоит отметить, что за последние десять лет спрос на иномарки российской сборки увеличился втрое: в 2007 году их доля составляла всего лишь 18%.

Параллельно с увеличением доли иномарок российской сборки на авторынке РФ сократились продажи импортированных машин. В прошлом году предпочтение импортным иномаркам отдало лишь 18,4% россиян. А в 2016 году доля таких авто составляла 20,2%.

При этом отечественные производители сохранили свои позиции на авторынке России. В 2017 году доля российских марок составила 21,6% как и в 2016 году. Традиционно модели LADA возглавляют рейтинги продаж на авторынке РФ.