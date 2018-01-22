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В сеть утекли фотографии нового внедорожника Jeep Grand Commander

Сегодня, 14:01

Китайский филиал американской автомобилестроительной компании Jeep обнародовал в сети фотографии и видеоролик серийного внедорожника Grand Commander. Дебют новинки ожидается уже весной 2018 года.

Новый внедорожник создали специально для автолюбителей из Поднебесной. Внешнее оформление новинки выполнено в духе концепта Jeep Yuntu, показанного в 2017 году на мотор-шоу в Шанхае. Габариты авто составят 4873X1892X1738 мм, а величина базы колес достигает 2 800 миллиметров. Салон Jeep Grand Commander рассчитан на 5 и 7 мест.

В моторном отсеке новинки разместится бензиновый турбированный агрегат объемом 2,0 литра с производительностью 234 и 265 л.с. Они функционируют в паре с 9-скоростной АКПП и полным приводом.

Товарный Jeep Grand Commander презентуют в апреле на Пекинском автосалоне. Дилеры получат новинку к лету, а выпуском внедорожника будет заниматься совместное предприятие FCA и GAG.


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