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Австралийские журналисты назвали новый Jaguar E-Pace «жирным котом»

Сегодня, 12:34

Уже в 2018 году на мировом автомобильном рынке дебютирует новый компактный кроссовер Jaguar E-Pace, а журналисты австралийского издания Car Advice уже успели провести первый тест-драйв новинки. Эксперты отметили, что модель имеет довольно высокий вес, из-за чего кроссовер мгновенно был прозван «жирным котом».

Журналисты отметили, что новый компактный кроссовер Jaguar E-Pace имеет снаряженную массу в 1 900 килограммов, что сложно назвать хорошим показателем. Примечательно, что актуальные поколения таких внедорожников как BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA в среднем весят на 350 килограммов меньше, оснащаясь при этом схожими 2,0-литровыми двигателями с четырьмя цилиндрами. Более того, компактный E-Pace весит почти на 200 килограммов больше, чем более габаритный F-Pace.

Алан Волкартс, менеджер по планированию модельной линейки Jaguar, во время общения с журналистами Car Advice признался, что новый Jaguar E-Pace действительно получился более массивным, чем прямые конкуренты. Наряду с этим топ-менеджер не видит в этом большой проблемы.

 

Господин Волкартс рассказал, что изначально Jaguar E-Pace планировался как кроссовер начального уровня, поэтому внедрение алюминиевого шасси могло вывести новинку не тот ценовой сегмент. Вместо этого модель получила стальную платформу от Land Rover Discovery.


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