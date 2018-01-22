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В России построят беспилотник на архитектуре LADA Kalina

Сегодня, 12:49

В официальном профиле НАМИ в Instagram обнародовали информацию о создании инженерами центра первой российской беспилотной модели. Автомобиль создадут на базе российского универсала LADA Kalina.

Существует вероятность, что беспилотник отечественного производства получит собственный 98-сильный электродвигатель. Благодаря ему авто может развивать скорость до 120 км/ч. Автономная система может разогнать на ходу авто до 60 км/ч, а дальность хода при подзарядке достигает 50 км.

Отмечается, что беспилотник может запускать и тормозить автомобиль, поворачивать, распознавать разметку и идентифицировать дорожные знаки, издавать светозвуковые сигналы. Новинка получит систему экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Следует сказать, что ведущие мировые машиностроители объявили о выпуске беспилотных авто своих брендов.


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