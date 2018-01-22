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Озвучены российские цены на Mercedes-Benz CLS

Сегодня, 12:56

Российские дилеры немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz начали собирать заказы на новый 4-дверный купеобразный седан Mercedes-Benz CLS. Его стоимость стартует с отметки в 4 940 000 рублей.

Сообщается, что пока нет никаких данных о выводе новинки на отечественный авторынок. В России в моторном отсеке нового Mercedes-Benz CLS разместился 6-цилиндровый агрегат объемом 2,9 литра с мощностью 286 и 340 л.с. Кроме того предусмотрена мягкая гибридная установка, включающая в себя 3-литровый бензиновый двигатель и 22-сильный электромотор. Они работают в паре с 9-диапазонноым «автоматом» 9G-Tronic и полным приводом 4Matic.

В функциональном перечне новинки присутсвуют светодиодные фары, кожаная отделка салона, рулевое колесо с обогревом, аудиосистема, цифровая панель управления, вентилируемые передние сиденья, автоматическая парковка и система контроля за мертвыми зонами. Версия Sport дополнена AMG-пакетом.


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