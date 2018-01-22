Флагманский Jaguar XJ будет возрожден в виде электрического суперкара

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Британские издания сообщают, что новое поколение флагманского седана Jaguar XJ станет полностью электрическим автомобилем, дебют которого приурочен к 50-летию со дня выхода на рынок первого поколения модели. Ожидается, что премьера новинки состоится уже в конце нынешнего года, а сама модель будет принадлежать к 2020 модельному году.

На страницах британского автомобильного издания Autocar появилась информация о том, что новое поколение роскошного седана Jaguar XJ получит под капот полностью электрический двигатель. Разработчики отметили, что в наши дни покупатели люксовых автомобилей хотят видеть больше внедорожников и кроссоверов, но новый Jaguar XJ станет более экологичным конкурентом для BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class.

В Jaguar Land Rover признались, что решение сделать Jaguar XJ электрокаром было нелёгким, но «зелёные» технологии позволят раскрыть новые границы дизайна. Информации о технических характеристиках модели пока нет, но ожидается, что запас хода электрокара составит не менее 500 километров.

Ян Каллум, главный дизайнер компании Jaguar Land Rover, сообщил, что внешность автомобиля уже полностью разработана. Детали внешности на раскрываются, но господин Каллум пообещал, что новинка удивит «по-настоящему флагманским» дизайном.