ГИББД просят изменить правила проверки тюнингованых машин

Вчера, 18:16

Новые правила, подготовленные сотрудниками ГИБДД, предназначенные для проверки и контроля тюнингованных автомобилей, собираются изменить. Об этом сообщают журналисты профильных изданий.

В государственном ведомстве полагают, что представленные новшества должны упростить жизнь водителям, стремящимся к легализации ГБО, нестандартных колес и бамперов. Фактически госавтоинспекция создает постановление правительства РФ и административный порядок для включения этих процедур в список услуг, предоставляемых государством.

Но предложение, вынесенное ГИБДД, не поняли представители предпринимательских кругов и чиновников. В Минэкономики негативно отнеслись к документу, что он в нем присутствуют административные и другие ограничения и обязанности и необоснованные затраты для бизнесменов и бюджетов регионального уровня.

Но в ГИБДД отмечают ряд удобств такого документа, а именно тот факт, что автолюбитель прибудет в ведомство только один раз. Там он должен предъявить только два документа: сертификат на комплектующее и декларацию на его внедрение. После проверок водитель получает свидетельство, в котором фигурируют внесенные в конструкцию авто изменения. Если автомобиль не удалось проверить, то он проходит экспертизу. После нее выдается пакет документов для ГИБДД.