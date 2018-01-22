VistaNews.ru


Британские журналисты протестировали самый маленький в мире автомобиль

Сегодня, 10:54

Журналисты британского автомобильного издания Autocar провели тест-драйв самого маленького в мире автомобиля – хэтчбека Peel P50. Примечательно, что модель является точной копией классического Peel P50 1963 года и имеет ценник в 14 879 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 165 000 рублей по текущему курсу.

Ещё в 19963 году британская компания Peel выпустила на рынок трёхколёсный компактный автомобиль Pell P50, длина которого составляет всего 139 сантиметров. Новинка имела довольно бюджетную для своих времен цену, но непрактичность и чрезмерная компактность сделал одноместный автомобиль невостребованным на рынке.

В 2011 году инвесторы возродили модель Peel P50, которая из-за своей экзотичности и строго лимитированному тиражу в 50 единиц в год получила ценник в 14 879 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 165 000 рублей. Такую стоимость сложно назвать подходящей для причудливого автомобиля, но модель пользуется спросом среди коллекционеров и автолюбителей, желающих привлечь к себе внимание.

 

Новый Peel P50 приводится в движение мотоциклетным мотором от Honda, который способен генерировать 4,8 лошадиных силы. Максимальная скорость движения составляет 45 километров в час при массе модели всего в 78 килограммов. На спидометре модели есть отметка о максимальной скорости в 255 км/ч, что, вероятнее всего, является шуткой разработчиков.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.