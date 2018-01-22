Британские журналисты протестировали самый маленький в мире автомобиль

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Журналисты британского автомобильного издания Autocar провели тест-драйв самого маленького в мире автомобиля – хэтчбека Peel P50. Примечательно, что модель является точной копией классического Peel P50 1963 года и имеет ценник в 14 879 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 165 000 рублей по текущему курсу.

Ещё в 19963 году британская компания Peel выпустила на рынок трёхколёсный компактный автомобиль Pell P50, длина которого составляет всего 139 сантиметров. Новинка имела довольно бюджетную для своих времен цену, но непрактичность и чрезмерная компактность сделал одноместный автомобиль невостребованным на рынке.

В 2011 году инвесторы возродили модель Peel P50, которая из-за своей экзотичности и строго лимитированному тиражу в 50 единиц в год получила ценник в 14 879 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 165 000 рублей. Такую стоимость сложно назвать подходящей для причудливого автомобиля, но модель пользуется спросом среди коллекционеров и автолюбителей, желающих привлечь к себе внимание.

Новый Peel P50 приводится в движение мотоциклетным мотором от Honda, который способен генерировать 4,8 лошадиных силы. Максимальная скорость движения составляет 45 километров в час при массе модели всего в 78 килограммов. На спидометре модели есть отметка о максимальной скорости в 255 км/ч, что, вероятнее всего, является шуткой разработчиков.