В сети появились шпионские фото интерьера флагманского внедорожника Brilliance V7

Вчера, 21:05

До официального дебюта в сети рассекретили внешнее оформление полноразмерного внедорожника Brilliance V7. Теперь в сеть утекли и шпионские фотографии флагманского внедорожника.

Официально китайский автомобиль дебютирует весной 2018 года на автосалоне в Пекине. Новинку разработали в духе Brilliance V3 и Brilliance V6, а в экстерьере отмечены светодиодные противотуманки, оптика головного света и радиаторная решетка с вертикальными секциями. В салоне новинки нужно выделить огромный сенсорный дисплей мультимедийного комплекса и его цифровая панель.

Что касается силовых параметров, то в подкапотном пространстве нового Brilliance V7 разместился турбоагрегат с объемом 1,6 литра с отдачей 204 л.с. Двигатель создавался совместными усилиями с инженерами BMW. Мотор будет работать в паре с 6-скоростной АКПП или 7-ступенчатым «роботом» ZF и возможно с полным приводом.