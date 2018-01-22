Классический Porsche Spyder 1958 года установил рекорд цены на аукционе

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Автомобили компании Porsche, как новые, так и классические, продолжают дорожать, а несколько дней назад был обновлен мировой рекорд цены на модель немецкого бренда. Сообщается, что в минувшие выходные в рамках торгов аукционного дома Bonham’s был продан спорткар Porsche 550A Spyder по цене в 5 170 000 долларов, что эквивалентно 294 650 000 рублей.

Согласно данным американского портала Carscoops, на прошедших выходных был обновлен мировой рекорд стоимости автомобиля Porsche. Рекордсменом стал классический спорткар Porsche 550A Spyder 1958 года выпуска, который приобрели за 5 170 000 долларов (294 650 000 рублей).

Сообщается, что спорткар имеет славную историю в мировых гоночных первенствах. В своё время модель занимала вторую строчку в общем зачёте «24 Ле-Мана», а также лидировала в гонках в Реймсе и на Нюрбургринге. Кроме того, Porsche 550A Spyder выпускался лимитированным тиражом всего в 40 единиц, что сделало автомобиль ещё более востребованным у коллекционеров.

Под капотом Porsche 550A Spyder скрывается крошечный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, мощность которого составляет 110 лошадиных сил. Примечательно, что аукционный дом Bonhams на минувших выходных также продал Ferrari Daytona Spyder, Mercedes-Benz 300SL и многие другие редкие автомобили на общую сумму в 25 000 000 долларов.