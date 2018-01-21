Кроссовер Lexus LF-1 назван самой крутой новинкой Детройта

Вчера, 21:00

Одной из самых крутых новинок недавно состоявшегося автосалона в Детройте назван концептуальный кроссовер Lexus LF-1. Он призван дать представлением о том, какую внешность должны получить авто нового поколения.

Новый кроссовер, построенный трудами разработчиков японской премиальной марки Lexus, стал наиболее впечатляющей новинкой Детройтского автосалона. Дизайн новинки опередило современное развитие SUV-сегмента, новый кроссовер выделился из общей массы. Стараниями инженеров можно увидеть ряд новых направлений при создании дорогих премиальных авто. В концепте Lexus LF-1 соединились агрессивность внедорожника вместе с аристократизмом японского люксового бренда.

В настоящее время автомобиль презентован только как концепт, потому его технические параметры держат в секрете. Но как сообщают аналитики, в подкапотном пространстве не будет устанавливаться обычный ДВС. Вместо него там появится подключаемый гибрид либо электроагрегат. Дата выхода серийной версии Lexus LF-1 неизвестна, тайной остается и ценник на авто.