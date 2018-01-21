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Skoda Karoq заинтересует покупателей больше, чем Volkswagen Tiguan

Вчера, 18:28

Чешская машиностроительная компания Skoda, входящая в структуру немецкого концерна Volkswagen, выпустит новый 7-местный внедорожник Skoda Karoq, который отвечает принятым стандартам концерна. Об этом пишут в СМИ.

В текущем году инженеры Skoda готовят к выходу свой новый внедорожник Skoda Karoq. В соответствии с прогнозами автомобильных экспертов, новинка может быть более интересной, чем Volkswagen Tiguan. Наиболее интересной версией выступает кроссовер Skoda Yeti, серийное производство которого стартовало в 2009 года. Автомобиль получил квадратное оформление и ряд современных опций. Не относясь к классу спорткаров, Skoda Yeti демонстрирует хорошие способности на дорогах.

В настоящее время Skoda готовится к выпуску Skoda Karoq, который должен сменить Skoda Yeti. Он получит более стандартную внедорожную внешность. Оформление новинки станет более консервативным. К сиденьям в салоне станет приятно прикоснуться, а новая мультимедийная установка будет отличаться обширным функционалом.


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