Стартовали продажи "молодежного" кроссовера Zotye T600 Coupe

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На рынок вышел новый китайский купеобразный кроссовер Zotye T600 Coupe. Внешний дизайн новинки передает дух Volkswagen Touareg, а салон получил обширный функционал и новые отделочные материалы.

Обновленный кроссовер снабдили дополнительными защитными шторами, пересмотренным мультимедийным центром с большим тачскрином и поддержкой мобильных гаджетов, тормозными суппортами с начертанными на ними лого марки, ассистентом экстренного торможения и устройством для беспроводной зарядки смартфонов. Под капот новинка получила турбомоторы объемом 1,5 и 1,8 литра с отдачей 162 и 177 лошадиных сил. В действие они приводятся МКПП или роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и передним приводом.

За стандартный вариант исполнения Zotye T600 Coupe автолюбители выложат 86 800 юаней. Топовая версия кроссовера обойдется в 146 800 юаней.