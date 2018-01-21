Российский рынок подержанных грузовиков в 2017 году снизился на 1%

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В соответствии с информацией, обнародованной штатными сотрудниками аналитического портала «АВТОСТАТ», объем продаж подержанных грузовиков в России в 2017 году достиг 280 000 экземпляров. Этот результат на 1% меньше показателей 2016 года.

Больше 25% российского вторичного рынка большегрузов пришлось на отечественный бренд «КАМАЗ». В минувшем году уровень перепродаж марки достиг 71 500 единиц (-1%). Второе место досталось марке «ГАЗ» (27 700 штук, +1%). На третьей позиции расположился белорусский «МАЗ» (25 400 шт., +0,5%). Четвертую строку завоевал российский ЗИЛ, у которого показатели продаж грузовиков с пробегом равны 16 400 машинам (-15%). Наилучшим зарубежным брендом выступает шведская компания Volvo (15 000 ед., -3%), закрывшая ТОП-5 лидеров вторичного рынка большегрузов РФ.

Наиболее востребованной моделью грузового автомобиля с пробегом выступает КАМАЗ 65115 (9 100 ед., -7%). Вторую ступеньку получил Volvo FH (8 300 шт., 0,5%). За ними расположились КАМАЗ 55111 (6 600 ед., -4%) и КАМАЗ-5320 (6 500 шт., -1%). Первую пятерку закрывает ГАЗ-3309 (5 900 ед., -0,5%).