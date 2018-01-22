Легендарный микроавтобус ЗИЛ-118 "Юность" возродят в России

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Инженеры отечественного автопроизводителя «Механосборочный цех №6 АМОЗИЛ» планируют начать восстановление знаменитого микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-118 «Юность». Об этом сообщают обозреватели специализированных СМИ, ссылаясь на представителей компании.

Нужно сказать, что «Механосборочный цех №6 АМОЗИЛ» располагается на базе московского автомобильного завода имени Лихачева. Указанный выше микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность» выпускался специалистами этого предприятия с 1961 по 1970 год. Его выпуск начался по причине сдерживания ухода профессиональных кадров и для загрузки цехов, разрабатывающих машины для чиновников.

На сегодняшний день конструкторы намерены отреставрировать редчайший экземпляр ЗИЛ-118 «Юность. Он сохранился в одном цехе авиазавода в Таганроге. Автомобиль приехал к инженерам весной 2017 года, а в настоящее время он уже получил разработанные колесные арки, переработанный кузов и иную ходовую часть. Восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время.