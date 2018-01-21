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Эксперты назвали ТОП-3 лучших китайских авто в России

Вчера, 19:15

Китайские автомобили вполне неоправданно недооценены клиентами, ведь за последние несколько лет автопром Поднебесной вышел на совершенно новый уровень. Журналисты российского портала «ВладТайм» назвали ТОП-3 самых качественных и популярных китайских автомобилей, доступных для покупки на авторынке РФ.

На первом месте в рейтинге лучших китайских автомобилей в России расположился кроссовер Lifan X60, который после недавнего рестайлинга получил множество сходств с полноразмерным внедорожником Lifan Myway. Стоит отметить, что модель популярна в России прежде всего благодаря демократичному ценнику – сегодня автомобиль можно приобрести по минимальной цене в 709 900 рублей, что можно назвать довольно выгодной стоимостью с учётом широкого списка оснащения.

Вторая строчка ТОП-3 достается компактному китайскому кроссоверу Changan CS35, который доступен для покупки по цене от 799 900 рублей. Модель оснащается 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью в 113 лошадиных сил, который сочетается с «автоматом» или классической МКПП.

 

Замыкает рейтинг китайский седан Geely Emgrand 7, ценник на который стартует с отметки в 649 900 рублей. Российским клиентам предложены 1,5- и 1,8-литровые моторы, которые сочетаются с МКПП или вариатором CVT.


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