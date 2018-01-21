В сеть утекла информация о "заряженном" пикапе Ram 1500 HellCat

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Американские инженеры готовятся представить «заряженный» пикап Ram 1500 HellCat. Над его созданием усиленно работают инженеры компании, а производительность автомобиля достигнет 707 лошадиных сил.

Согласно обнародованной в сети информации, «заряженная» модификация полноразмерного пикапа Ram 1500 HellCat придет на смену Dodge Ram SRT-10, под капотом которого разместился 10-цилиндровый 8,3-литровый 500-сильный агрегат. Презентация автомобиля Dodge Ram SRT-10 состоялась в 2004 году. Новинка же получит 707-сильный 8-цилиндровый мотор Hemi, позаимствованный от купе Dodge Challenger Hellcat.

На сегодняшний день отсутствуют какие-либо заявления относительно «заряженной» версии пикапа Ram 1500 HellCat, сделанные представителями машиностроительного бренда. Но сообщается, что продажи стандартного варианта исполнения пикапа Ram 1500 стартуют весной наступившего года.