Назван ТОП-7 способов получить скидку на автомобиль у дилера

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Автомобильные дилеры очень часто скрывают от покупателей способы получить скидку на покупку новых машин, в то время как в действительности существует множество поводов для скидок. Эксперты составили ТОП-7 советов, которые помогут получить скидку на авто.

В первую очередь эксперты советуют обойти несколько дилерских центров, предлагающих одну и ту же модель, и выяснить, где цены наиболее демократичны. Дилеру, предложившему не лучшую цену, можно намекнуть на существование более выгодных предложений, после чего есть больше вероятность получить скидку. Также можно поинтересоваться, есть ли на складе дилера автомобили с ПТС – данные модели имеют ограниченный срок реализации и, вероятнее всего, дилер продаст их дешевле.

Также не следует отказываться от предложенных услуг – воспользовавшись Trade-In, взяв кредит и оформив страховку есть шанс получить наибольшую выгоду. Кроме того, покупку автомобиля лучше планировать на конец месяца, когда дилерам необходимо выполнить количественную норму продаж.

Эксперты также рекомендуют выбирать непопулярное на рынке сочетание цвета и типа кузова, а также максимальную комплектацию. Модели с мотором мощностью более 250 лошадиных сил имеют высокую ставку транспортного налога и продаются выгоднее, также, как и модели с кузовными дефектами. Последней хитростью является проверка авто на наличие внешних дефектов - такие машины можно купить значительно дешевле.