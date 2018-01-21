Audi отзывает в Германии 127 000 авто из-за проблем с контролем выбросов

Сегодня, 11:00

В Германии стартует отзывная кампания, которая затронет 127 000 автомобилей премиального бренда Audi, в которых было обнаружено нелегальное ПО, обходящее ограничения на выбросы вредных газов. Об этом сообщает транспортное ведомство ФРГ.

Под отзыв попадают модели Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7, Audi A8, Audi Q5 и Audi Q7, под капотом которых разместился дизельный агрегат V6 TDI. В названных машинах применяется механизм, отключающий ограничения, которые необходимы для соблюдения норм по выбросам вредных веществ согласно стандарту Евро-6. Под подозрением находятся и модели Audi A8, выпущенные до середины 2017 года.

В декабре 2017 года немецкие власти решили отозвать на всем земном шаре больше 57 000 экземпляров Volkswagen Touareg, оснащенных 3-литровыми дизелями. Среди них 26 000 единиц отозвали в ФРГ по причине проблем в работе системы по очистке отработанных газов.