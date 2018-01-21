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Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross дебютирует осенью в Париже

Вчера, 23:00

Публичная премьера небольшого кроссовера Volkswagen T-Cross состоится в рамках автосалона в Париже этой осенью. Данный автомобиль является серийным продолжением концепт-кара Volkswagen T-Cross Breeze.

Ожидается, что первые экземпляры товарного Volkswagen T-Cross доберутся до дилеров уже к концу текущего года. Тем не менее, выйдет ли новинка на рынок России, пока неизвестно. Компактный кроссовер расположится в модельном ряду бренда на ступеньку ниже T-Roc. На мировом рынке он составит конкуренцию популярным моделям Nissan Juke, Peugeot 2008, Renault Captur и Opel Mokka.

В основу Volkswagen T-Cross ляжет шасси от модели Polo, а его габаритные размеры достигнут 4133х1798х1563 миллиметров. Расстояние между осями составит 2565 мм. Скорее всего, компактный кроссовер, как и его прототип Volkswagen T-Cross Breeze, получит яркое оформление экстерьера и салона.

Он будет приводится в движение с помощью 1-литрового трёхцилиндрового мотора, а также двигателей с четырьмя цилиндрами и объемами в 1,4 и 2 литра. Трансмиссия - 6-диапазонная "механика" или 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением.


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