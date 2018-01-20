На Ямале водители бросают заглохшие авто вдоль дорог

Вчера, 23:00

Местные СМИ передают о непростой ситуации, которая сохраняется на дорогах Ямала. Водители вынуждены бросать свои заглохшие машины на дороге из-за сильных морозов, особенно часто подобное случается с транспортными средствами на «тяжелом» топливе.

В дорожных службах обратились к автомобилистам из Ямала с просьбой сохранять бдительность во время вождения. Также сообщается, что была открыта зимняя автодорога «Салехард Надым», по которой могут передвигаться полноприводные машины, вес которых не превышает 10 тонн. Кроме того, ехать разрешено исключительно в составе колонны от двух транспортных средств.

Машины массой до 30 тонн в колоннах по три единицы пропускали сегодня, 20 января, с 10:30 по 18:00 на зимник «Уренгой Красноселькуп». Что касается участков дороги «Мужи Азовы Теги» и «Лабытнанги Войкары», по ним разрешено передвигаться автомобилям не тяжелее 20 тонн с приводом на обе оси колёс.

Комиссия по вводу в эксплуатацию участка «Войкары Мужи» должна закончить работу уже через пару дней 22 января. Также пока не используется автодорога «Аксарка Салемал Панаевск Яр Сале».