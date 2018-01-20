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Обновленный кроссовер Hyundai Tucson засняли на тестах

Вчера, 20:28

Небольшой кроссовер Hyundai Tucson в наши дни остаётся одним из самых заманчивых предложений в своём ценовом сегменте, хотя в последний раз эта модель обновлялась ещё в 2015 году. Однако разработчики компании уже приступили к тестам рестайлингового Tucson, о чём свидетельствую шпионские фото.

Американское издание motor1 опубликовало свежие шпионские снимки с корейским кроссовером. Примечательно, что передняя часть автомобиля полностью изменилась, а фары стали напоминать оптику последнего Hyundai Kona. Также у обновлённого Hyundai Tucson бампера и радиаторная решётка стали выглядеть более агрессивно.

При этом кроссовер сохранит прежние пропорции и размеры кузова. В салоне также не следует ожидать существенных изменений, однако модели получит более качественную отделку и обновлённую систему мультимедиа с управлением голосовыми командами.

 

 

Предположительно моторная гамма Hyundai Tucson останется прежней и будет включать 164-сильный атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра и 1,6-литровый «турбодизель» с отдачей в 175 лошадиных сил. Кроме того, на сегодняшний день в Европе такой кроссовер предлагается с 2,0-литровым «дизелем» GDI с двумя вариантами мощности.


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