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Ford отзовёт ещё 360 000 автомобилей из-за подушек Takata

Вчера, 19:13

Американский автопроизводитель Ford вынужден снова отзывать около 360 000 своих автомобилей из-за опасных подушек безопасности производства скандально известной японской фирмы Takata.

Отмечается, что сервисная акция затронет Ford Mustang, Ranger, Fusion, Edge, а также Lincoln MKZ и MKX. Кроме того, отзыву подлежат Ford Mustang 2013 года выпуска и Mercury Milan 2009-2010 годов. На этот раз отзывная кампания будет проходить только в США и Канаде.

Специалисты Ford произведут тщательную диагностику проблемных аэрбегов, после чего при необходимости заменят несправные детали. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев. Пока в компании затрудняются оценить, сколько денежных средств потребуется на ремонт. Напомним, что японская Takata уже объявила о банкротстве.

Кроме того, в Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018 года обнаружили дефект электростеклоподъёмников на задних дверях. По данной причине будут отозваны 363 автомобиля.


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