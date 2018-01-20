Fiat Professional нарастил продажи в России на 12% за 2017 год

Вчера, 17:10

Дочерняя компания Fiat Professional, выпускающая легкий коммерческий транспорт, сообщила, что продажи таких автомобилей в России выросли на 12% в минувшем году и достигли 2 308 единиц.

Как пишет агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на отчётные данные российского офиса FCA, наибольшим спросом среди лёгких коммерческих машин компании пользуется Fiat Ducato. За 2017 год на российском рынке удалось реализовать 1 881 такой автомобиль, что соответствует росту на 2%.

Примечательно, что такие результаты позволяют модели лидировать в своём классе среди импортных коммерческих машин. На сегодняшний день стоимость Fiat Ducato в РФ стартует от 1 525 000 рублей.

Помимо этого, в прошлом году было продано 376 экземпляров Fiat Fullback против 66 авто, реализованных в 2016 году. Приобрести такую машину россияне могут как минимум за 1 599 990 рублей. Напомним, ранее FCA сообщал о планах заняться разработкой автономной модели совместно с компаниями BMW и Intel.