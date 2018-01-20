Американские тюнеры переделали Ford F-450 в роскошный внедорожник

Вчера, 22:00

Калифорнийское тюнинг-ателье U.S. Specialty Vehicles, которое в основном дорабатывает внедорожные автомобили, презентовало новую модификацию роскошного Rhino GX, основой для которого стал тяжелый пикап Ford F-450.

Новинка, получившая приставку к названию Executive, поражает роскошным оформлением салона, где нашёл место даже 40-дюймовый телевизор. Управление главными опциями авто осуществляется с помощью сенсорной панели на подлокотнике, который разделяет кресла с подставкой для ног.

Передний и задний ряд кресел разделяет перегородка, а общаться с водителем пассажирам предлагают при помощи интеркома. Опционально для Rhino GX Executive доступны стеклянная крыша и спутниковое телевидение.

В роли силового агрегата выступает 6,8-литровый бензиновый двигатель V10. Также автомобиль предлагается с 6,7-литровым дизельным V8 с тубонаддувом. Оба мотора сочетаются с 5-скоростной АКПП.

В новом Rhino GX Executive упоминания также заслуживают модифицированные стабилизаторы поперечной устойчивости и гидравлическая задняя подвеска. «Обули» модель во внедорожные шины размерностью в 38 дюймов в сочетании с 20-дюймовыми дисками колёс.