Nissan перенёс премьеру кроссовера Juke нового поколения на август

Сегодня, 14:47

Руководители японской компании Nissan снова решили отложить сроки презентации новой генерации кроссовера Juke. Серийный автомобиль должен дебютировать в августе нынешнего года, хотя ранее представители марки обещали провести презентацию будущей весной.

В основе Nissan Juke второго поколения ляжет глобальная архитектура CMF-B, при этом размер колёсной базы новинки вырастет на 50 мм. Кроссовер получит ряд дизайнерских решений от прототипа Nissan Gripz, представленного ещё в 2015 году. Ожидается, что модель сохранит характерную раздельную оптику, но обзаведётся новой радиаторной решёткой и внедорожным обвесом.

Также известно, что линейка моторов нового Nissan Juke будет включать в себя 1,0- и 1,6-литровые бензиновые агрегаты с турбонаддувом. Помимо этого, компания собирается выпустить модификацию e-Power с гибридной силовой установкой. Новинка не получит дизельные варианты исполнения.

Напомним, что сегодня россияне могут купить переднеприводный кроссовер Nissan Juke только с 1,6-литровым двигателем с отдачей в 117 лошадиных сил и вариатором CVT. Цены на автомобиль варьируются в диапазоне от 1 027 000 до 1 208 000 рублей.