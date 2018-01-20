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Обновленный минивэн KIA Carnival дебютирует весной 2018 года

Сегодня, 13:34

В ближайшем будущем состоится премьера рестайлингового минивэна KIA Carnival, который жителям США и Великобритании известен под названием Sedona. Примечательно, что изменения затронут не только внешний вид, но и трансмиссию новинки.

Официальная презентация обновлённого KIA Carnival состоится в Южной Корее весной нынешнего года. Автомобиль оснастят иными бамперами, пересмотренными фарами и более крупной решёткой радиатора. Помимо этого, специалисты марки доработают шумоизоляцию модели.

KIA Carnival 2019 модельного года сохранит прежнюю линейку двигателей, которая включает в себя 3,3-литровый бензиновый агрегат GDI мощностью в 280 лошадиных сил и 202-сильный «дизель» объёмом 2,2 литра. В обоих случаях в качестве трансмиссии предусмотрен 8-скоростной «автомат», который заменит устаревшую АКПП с шестью передачами.

 

Как и прежде, минивэн будет предлагаться в 6- и 8-местном исполнениях. В арсенале нового KIA Carnival окажутся премиальная стереосистема, панорамная крыша, парктроник, климат-контроль на три зоны и современная мультимедийная система с увеличенным сенсорным дисплеем.


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