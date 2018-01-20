Great Wall вывела на рынок новый кроссовер Haval H6 Coupe

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Китайский автогигант Great Wall объявляет о том, что в Поднебесной стартовал приём предварительных заказов на новый купеобразный кроссовер Haval H6 Coupe в вариации Red Label. Отмечается, что базовый вариант исполнения автомобиля обойдётся китайским клиентам в 121 000 юаней, что эквивалентно 1 069 000 рублей по актуальному обменному курсу.

Новый премиальный кроссовер Haval H6 Coupe 2019 модельного года приводится в движение модернизированным бензиновым мотором с турбонаддувом объёмом в 1,5 литра, отдача которого увеличена до 169 лошадиных сил. Также клиентам предложена версия с 2,0-литровым 163-сильным дизельным мотором. Оба двигателя могут сочетаться с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией, а также с 6-ступенчатой «механикой».

Что касается внешности, то новый Haval H6 Coupe 2019 получил гексагональную решетку радиатора, полностью пересмотренные передние осветители, более агрессивные бамперы спереди и сзади, а также новую форму противотуманных фар.

В список оснащения нового Haval H6 Coupe входит камера заднего вида, шесть подушек безопасности, климатическая система, панорамная крыша, электропривод сидений и зеркал, ассистент парковки, система бесключевого доступа к центральному замку и зажиганию, а также многое другое.