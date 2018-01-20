«АвтоВАЗ» поставил на Кубу 344 автомобиля LADA Vesta и Largus

Сегодня, 12:08

Российская компания «АвтоВАЗ» впервые за почти 10 лет поставила на Кубу 344 автомобиля моделей LADA Vesta и LADA Granta Cross. Отмечается, что модели, которые в дальнейшем пополнят автопарки кубинской службы такси, добрались до порта Гаваны в минувшую пятницу, 19 января.

Согласно данным российских автомобильных изданий, в минувшую пятницу до берегов Кубы добралась первая за 10 лет партия российских автомобилей производства компании «АвтоВАЗ» Отмечается, что партия состоит из 320 седанов LADA Vesta, а также 24 кроссовых фургонов LADA Vesta Cross. Сообщается, что окрашенные в оранжевый цвет автомобили поступят на службу в государственный сервис такси Taxis Cuba.

Николя Мор, руководитель компании «АвтоВАЗ», заявил, что специалисты российского бренда обучат кубинских специалистов обслуживать и ремонтировать автомобили бренда LADA. Господин Мор отметил, что Куба является одним из ключевых экспортных рынков для бренда и в ближайшие годы поставки моделей на остров будут увеличены.

Хорхес Луис Диас Эрнандес, руководитель Taxis Cuba, во время общения с журналистами рассказал, что сервис такси порядка восьми месяцев тестирует модели LADA, а автомобили отлично показали себя на кубинских дорогах. Отмечается, что модели LADA будут использоваться в первую очередь для перевозки туристов.