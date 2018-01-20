«АвтоВАЗ» пересмотрел комплектации моделей LADA Granta, Priora и Kalina

Сегодня, 15:40

Российская компания «АвтоВАЗ» пересмотрела список комплектаций популярных в России моделей LADA Granta, LADA Priora и LADA Kalina. Отмечается, что седаны Granta и Kalina пополнили список оснащения оборудованием системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Согласно данным российских автомобильных изданий, популярный в России бюджетный седан LADA Granta обзавёлся комплектацией Luxe Prestige – данный вариант исполнения оснащается «механикой» и системой помощи при старте на подъёме. Ранее такая опция была доступна покупателям версии с АКПП.

LADA Granta в исполнении Comfort Multimedia и Comfort Optima Multimedia вместо прежней аудиосистемы получил современный мультимедийный комплекс с 7,0-дюймовым дисплеем. Вместе с тем версия Drive Active и Sport больше не оснащается текстильными ковриками.

Что касается LADA Kalina, то данная модель в версиях Classic, Comfort и Luxe, оснащенных механической трансмиссией, лишилась индикатора переключения передач на приборной панели. Кроме того, модели LADA Granta и LADA Kalina получили систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Бюджетный седан LADA Priora получил две новые комплектации, хотя ранее в сети появились слухи о том, что производство модели будет прекращено. Так, модельная линейка расширилась комплектациями Comfort (512 400 рублей) и Image (523 400 рублей).