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Японский стартапер намерен запустить производство плавающих электрокаров

Вчера, 23:00

Шесть лет назад Хидео Цурумаки уволился с должности ведущего инженера проекта по созданию электромобиля с одним посадочным место. Затем японец зарегистрировал собственный стартап Fomm и собственноручно сконструировал первый прототип.

В последующие три года совместно со специалистами из Токийского университета он работал над системой управления автомобилями на воде. Автомобиль оснастили водометом и турбинообразными колёсами. Управление машиной, как на воде, так и на суше осуществляется с помощью рулевого колеса.

Электрокар приводится в движение 14-сильным мотором, а блок литий-ионных батарей обеспечивает запас хода в 160 километров. Максимальная скорость автомобиль-амфибии составляет 80 км/ч.

 

 

На сегодняшний день японский инженер построил уже четыре прототипа. Хидео Цурумаки договорился о сотрудничестве с рядом компаний и арендовал производственную площадку, расположенную около Бангкока. В планы стартапера входит выпускать каждый год по 10 000 электромобилей. В продажу новинка должна поступить уже в декабре нынешнего года.


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