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Hyundai Tucson получил в России новые комплектации и подешевел

Вчера, 19:33

В России изменилась линейка комплектаций кроссовера Hyundai Tucson, и теперь он продается в сборках Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech. При этом базовый паркетник стоит 1 359 000 рублей. Ранее стандартный Hyundai Tucson продавался в РФ за 1449 900 рублей.

Базовый Hyundai Tucson Primary имеет 2-литровый 150-сильный мотор, укомплектованный 6 АКПП и передним приводом. Для машины предусмотрены 17-дюймовые колесные диски, шесть эйрбэгов, датчики света и круиз-контроль.

Hyundai Tucson Family дополняется приводом на обе оси. Для машины предусмотрена климатическая установка на две зоны, парктроники на корме, задние подогреваемые кресла, рейлинги на крыше. В такой сборке кроссовер продается за 1 509 000 рублей.

Полноприводный Hyundai Tucson Lifestyle опционально продается с 1,6-литровым 177-сильным турбодвигателем, укомплектованным семидиапазонной преселективной трансмиссией. Также сборка Lifestyle предусматривает использование 2-литрового «дизеля» тягой 185 л.с. Кроссовер оборудован навигатором, камерой обзора на корме. Стоит такая версия машины минимум 1 599 000 рублей.

Hyundai Tucson Dynamic оборудован светодиодным ближним светом, передними парктрониками, хромированной решеткой радиатора и так далее. Стоимость машины составляет 1 719 000 рублей.

Топовый Hyundai Tucson High-Tech оснащается двухлитровым 185-сильным «дизелем», панорамной крышей, системой отслеживания слепых зон и многим другим. Продается машина за 1 934 000 рублей.


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