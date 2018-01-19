В Москве стали реже эвакуировать автомобили

Вчера, 21:00

За последние два года в Москве число эвакуированных автомобилей снизилось на 9% или до 271 000 единиц. Об этом сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В 2017 году сократились также объёмы поступлений в городской бюджет от эвакуированных авто. В общей сложности владельцы увезённых эвакуатором транспортных средств заплатили 1,1 млрд рублей, что на 16% ниже показателя за 2016 год. При этом одна машина, оправленная на штрафстоянку, приносит в среднем 4 100 рублей.

В большинстве случаев эвакуировали неправильно припаркованные машины. Помимо этого, увозили автомобили без регистрационных знаков, однако владельцы могли забрать их бесплатно, если не нарушали ПДД.

В ведомстве заявили, что в Москве повысилась культура вождения, вследствие чего реже наблюдаются случаи нарушений правил парковки. Ежедневно по столичным дорогам ездит до 3 600 000 машин, при этом эвакуируют от 750 до 800 авто в сутки. В 2016 году количество таких транспортных средств достигало 800-850 единиц, а ещё годом ранее доходило до 900 единиц.