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Эксперты назвали самые продаваемые автомобили российского производства

Вчера, 19:17

В 2017 году с учётом легких коммерческих автомобилей на российском рынке удалось продать 411 800 новых машин, произведённых местными компаниями, что на 11% больше показателя годичной давности. Об этом информирует аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Отечественные автопроизводители заняли почти 26% от общего объёма российского автомобильного рынка по итогам прошлого года. Самым высоким спросом среди жителей РФ пользовались машины марки LADA, выбор на которых остановили 311 600 человек, что на 17% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что LADA возглавила «десятку» самых продаваемых автомобилей с учётом иномарок.

В ТОП-10 бестселлеров ГАЗ удалось занять восьмую строчку, так как бренд увеличил объём реализации на 5% в годовом сравнении или до 58 600 экземпляров. Вместе с тем продажи УАЗ в 2017 года снизились на 15% и составили порядка 41 600 единиц. В результате УАЗ разместился на 11-м месте в рейтинге самых продаваемых автомобилей в стране.


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