Chery выпустит новый кроссовер X70 под брендом Jetour

Вчера, 17:14

Китайская компания Chery 22 января текущего года презентует кроссовер X70 под новым суббрендом Jetour, предназначенным для авторынка Поднебесной. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Новый Jetour X70 является полноразмерным кроссовером со снаряжённой массой в 1 560 килограммов. Семиместная модель будет иметь такие габариты: 4720х1900х1695 мм, а расстояние между колёсными осями составит 2 745 мм. Автомобиль также может обзавестись 5- и 6-местными модификациями.

В моторном отсеке кроссовера установят 1,5-литровый турбомотор, генерирующий 150 лошадиных сил, с которым будет сочетаться 6-ступенчатый «автомат». При этом новинка не сможет похвастаться наличием полного привода.

Также известно, что Jetour X70 оснастят подогревом кресел и зеркал, климат-контролем, подушками безопасности, кожаной отделкой салона и системой мультимедиа с большим экраном. Кроссовер появится в дилерских центрах до конца текущего года.

Напомним, что Chery также принадлежат суббренды Tiggo и Exceed, под которыми тоже производятся семиместные кроссоверы. Наряду с этим каждая марка предназначена для собственной целевой аудитории.