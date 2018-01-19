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Bentley Bentayga попытается установить новый рекорд на Пайкс Пик

Вчера, 18:08

В нынешнем году кроссовер Bentley Bentayga попытается стать быстрейшим серийным SUV из тех, что когда-либо поднимались на гору Пайкс Пик в США. Об этом пишет авторитетное британское издание Autocar.

В гонке по подъёму на гору Пайкс Пик Bentley Bentayga будет выступать под номером «8». Инженеры автоспортивного подразделения Bentley подготовят автомобиль к заеду, оснастив его каркасом безопасности, полным приводом, пневмоподвеской и активными стабилизаторами поперечной устойчивости.

Как отметили представители бренда, доработанный автомобиль останется максимально близким к товарной версии. Технические характеристики модели для Пайкс Пик и имя гонщика, который сядет за руль ради нового рекорда, озвучат в марте текущего года.

Напомним, что под капотом Bentley Bentayga устанавливается 6,0-литровый 608-сильный W12 с двойным наддувом. В роли трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат». Максимальная скорость модели достигает 301 км/ч, а на разгон до первой «сотни» её нужно 4,1 секунды.

На сегодняшний день звание самого быстрого серийного кроссовера на Пайкс Пик удерживает 510-сильный Range Rover Sport. В 2013 году Полу Далленбаху удалось побить прежний рекорд, преодолев трассу всего за 12 минут 35,61 секунды.


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