В Германии можно купить новый Mercedes-Benz G-Class уже сегодня

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Новое поколение легендарного рамного внедорожника Mercedes-Benz G-Class всего несколько дней назад дебютировало на автосалоне в Детройте, а в Германии один из дилерских центров уже принимает заказ на один из автомобилей. Отмечается, что речь идёт о месте в очереди на поставку одного из первых выпущенных внедорожников.

Согласно данным американского портала Carscoops, один из дилерских центров Германии разместил объявление о том, что местные клиенты могут приобрести новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class и получить автомобиль одними из первых. Наряду с этим сообщается, что стоимость модели составит 133 600 евро (примерно 9 285 000 рублей), в то время как сами разработчики установили рекомендуемую цену в 107 040 евро (7 439 000 рублей).

Справедливости ради стоит отметить, что производство нового Mercedes-Benz G-Class ещё не стартовало, поэтому пока клиенты немецкого автосалона получат лишь место в очереди на модель, ожидая первых поставок.

Продавцы сообщили, что новый Mercedes-Benz G-Class предложен в исполнении G500, которое приводится в движение 4,0-литровым бензиновым мотором V8 мощностью в 422 лошадиные силы и 610 Нм. Новинка расходует 11.1 литра топлива на 100 километров пути в комбинированном цикле. В список оснащения модели входит множество современных электронных опций.