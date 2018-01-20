На 7-минутном ролике показали эволюцию Lamborghini с 1963 года

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Ролик с эволюцией Lamborghini с 1963 года, когда итальянская компания была основана, по 2018 год разместили на YouTube-канале Cars Evolution. Всего на видеозаписи продемонстрировали 21 автомобиль Lamborghini.

Первым на видео появляется Lamborghini 350 GT, дебют которого состоялся в Женеве в марте 1964 года. Купе, ставшее первым серийным автомобилем марки, комплектовалось бензиновым агрегатом с отдачей в 270 лошадиных сил. Максимальная скорость машины составляла 270 км/ч.

Изначально у модели была компоновка салона 2+1, однако позднее вместо заднего кресла стали размещать полку для багажа. В общей сложности с конвейера сошло 120 единиц Lamborghini 350 GT, преемником которого стал Lamborghini 400GT.

Заканчивается ролик демонстрацией кроссовера Lamborghini Urus, премьера которого прошла 4 декабря в Сант-Агата-Болоньезе, Италия. Кроссовер получил 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8 и оказался первым в истории Lamborghini товарным автомобилем с наддувным мотором.

Мощность двигателя, работающего в тандеме с 8-ступенчатой АКПП, составляет 650 лошадиных сил и 850 Нм. Новинка ускоряется с 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, при этом разогнаться модель способна максимум до 305 км/ч.